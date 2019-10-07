وزارة التضامن تعرض ٧ أفلام في الدورة الجديد لـ"إسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عرض ٧ أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن عروضها على هامش المهرجان في دورته الخامسة والثلاثون، والتي تقام في الفترة من ٨ -١٣ أكتوبر الجاري بالإسكندرية.

ومن المقرر عرض أفلام "الغالية" عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم، وفيلم "مع بعض نقدر" عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى وفيلم "وين مطروح " عن المستفيدين من تكافل وكرامة من كبار السن ومشروطية برنامج تكافل المقترنة بالتعليم، وفيلم "فرصة تانيه" عن تطوير الموسسة العقابية وفيلم "حياة كريمة" عن المبادرة الرئاسية حياة كريمه والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفيلم "البيت" عن دور استضافة وحماية المرأة ضد العنف وفيلم "لأول مرة" عن كلفات التضامن في حماية ذوي الإعاقة.

وتأتي جميع الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة، ومن المنتظر أن يتم العرض يوم الأربعاء المقبل، وسيعقبها ندوة تحت عنوان "سينما من اجل التنمية".

يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها فى مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب.