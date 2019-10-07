بالصور| كندة علوش تقبل "بوستر" عمرو يوسف في "ولاد رزق2": "أنا وحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة كندة علوش صورًا لها بجانب مع بوستر يحمل صورة زوجها الفنان عمرو يوسف في فيلم " ولاد رزق 2"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت كندة في إحدى الصور وهي تقبل البوستر، وعلقت قائلة: " أنا وحبي ربيع رزق".

ويجسد عمرو يوسف شخصية " ربيع رزق" ضمن احداث فيلم " ولاد رزق2"، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.

كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما، في حفل كبير أقيم في يناير 2017، بأحد الفنادق الكبرى بأسوان وحضره العديد من نجوم الفن، ورزقا بطفلتهما الأولى "حياة" العام الماضي.