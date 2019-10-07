تراند اليوم : فنانة كويتية تصف مهاجميها بالمتردية والنطيحة

في ردها على الاتهامات الموجهة إليها بشأن اتهامها المشاهير بالراقصات، قالت الفنانة الكويتية والناشطة عبر مواقع التواصل وداد المطوع ، إنها ليست داعية إسلامية ولكنها تقدم النصيحة.

وأضافت المطوع في لقاء تلفزيوني : أنا أنصح حبا فيهم وهم يحسون كلامي غلط لأنهم يسوون غلط ولديهم متابعين وايد، وفي بنات تتأثر وأسر تتطالع وشباب يتأثرون وهناك زوجات في منازلهم يتأثرون‘".

وأوضحت الفنانة الكويتية أن الغلط نقول عليه غلط وأنا لي طريقة في النصح، وأنا وصفتهم بالمتردية والنطيحة ولن أتراجع عن ما قلته لأنني ليس على خطأ.

وتابعت قائلة : أنا قاعدة أقول ليش تخلين البعض يترقص فين الحياء لديك أيها الأنثى قاعدة تهتزين على الفاضي والمليان أنتي تمثلين الكويت وحتى لو مو كويتي فأنتي تمثلين بلدك وأخلاقك".

كما أشارت إلى الأساس في الزواج هو الدين والخلق، وذلك عقب رد فعل الجمهور تجاهها واتهامهم لها بالعنصرية بعدما صرحت بأن الرجل الكويتي يتزوج من أي جنسية وأنها يتم الإساءة لها في كل حسابات السوشيال ميديا لأنها تزوجت رجل أعمال مصري الجنسية.

وفي ردها على سؤال وجه إليها حول الزواج بهندي على خلق ودين أكدت أنها لن تتزوج رجلا هنديا بسبب جنسيته، منوهة أنها ليست عنصرية بذلك ولكن ما الذي يدعوها للزواج من هندي لا تعرف لغته أو لهجته، موضحة أنها عندما تكلمت عن مسألة الجنسية كانت تقصد فئة معينة في الكويت وليس كل أبناء وطنها.

وكانت المطوع قد أعلنت زواجها من رجل أعمال مصري يوم 16 سبتمبر الماضي، وبسبب ذلك تلقت بعض الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب.



