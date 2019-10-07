شقيقة كانجانا رانوت مشوهة وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 10:41 مساءً - كشفت رانجولي تشاندل، شقيقة الفنانة الهندية كانجانا رانوت Kangana Ranaut، في سلسلة من التغريدات، عن تجارب صادمة من ماضيها، حيث تعرضت في السابق لهجوم بمادة حارقة على وجهها، على يد شخص رفضت خطوبته.



وشاركت تشاندل صورة قديمة لها، وكشفت أنّ الهجوم وقع بعد وقت قصير من التقاط تلك الصورة، بعد أن بدأت في التعافي من ذلك، حيث تطلّب ذلك 54 عملية جراحية على مدى خمس سنوات.

الصورة التي نشرتها شقيقة كانجانا على انستقرام



وفي تغريدة شاركتها متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت شقيقة كانجانا: "ربما لا يمكن أبدًا فهم المحنة الجسدية والعاطفية التي مررت بها بعد التجربة، لقد تعرّض وجهي للتلف بعد إصلاح كامل". حتى بعد خمس سنوات، لم يتمكن الأطباء من إعادة بناء أذنها، كما هو واضح في الصورة التي نشرتها.



من ناحية أخرى، تشاندل ليست شقيقة كانجانا فحسب، لكنها مديرة أعمالها المخلصة، وقوتها الداعمة التي دائمًا ما تطلقها بجرأتها وقوة ألفاظها على منتقديها، سواء من الوسط الفني في بوليوود، أو ضد المواقع الصحافية والإعلامية، التي تتعرض لبعض أعمالها، أو سلوكياتها تجاه الآخرين.

كانجانا وشقيقتها



مثال على ذلك، موقف تشاندل عندما تقدمت كانجانا ببلاغ ضد الفنان هيرثيك روشان Hrithik Roshan في عام 2016 بتهمة تسريب بريد إلكتروني خاص بهما، عندما كانا على علاقة معًا، وكانت القضايا بين النجمين أخذت منحًا خطيرًا حيث تبادلا الاتهامات عبر وسائل الإعلام، وبسبب العلاقة التي كانت تجمع هريثيك بكانجانا انفصل هريثيك عن زوجته وأم أولاده سوزان خان Suzan Khan.



ولم تكتفِ الشقيقة بمهاجمة هريثيك، بل تعرضت لعائلته، وانفتح سيل من الشائعات والشتائم على عائلة روشان، لم يُغلق حتى الآن.