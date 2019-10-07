غدًا.. افتتاح مهرجان الإسكندرية على شرف نجمة مصر الأولى

يقام غدًا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يقدمه الإعلاميان إبراهيم الكرداني، وبوسي شلبي.

ويقام المهرجان في الفترة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد ال 8 إلى 13 من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك مجموعة كبيرة من الأفلام في المسابقات المختلفة للمهرجان، بإجمالي 84 فيلمًا سينمائيًا، حيث يشارك في المسابقة الرسمية التي يرأس لجنة تحكيمها الفنان محيي إسماعيل 15 فيلمًا سينمائيًا.

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بالإضافة إلى 14 عملًا سينمائيًا في مسابقة نور الشريف للأفلام

العربية، والتي يرأس لجنة تحكيمها الفنانة لبلبة، كما يشارك 50 عملًا سينمائيًا في مسباقة الأفلام القصيرة التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج عماد أديب، وتشارك معه التحكيم الفنانة رانيا فريد شوقي.

ويعرض لدولة ضيف الشرف إسبانيا، خمسة أعمال سينمائية، أهمهم فيلم حفل الافتتاح "70 ألف دولار"، وسيتم أيضًا تكريم الفنان الإسباني هوجو سيلفا والمخرج كولدوا سييرا.