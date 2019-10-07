إياد نصار يتصدر تويتر ومغردون: "هنجيبك"

تصدر الفنان إياد نصار، ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، بعد دوره المميز بفيلم "الممر" الذي جسد خلاله شخصية ضابط إسرائيلي.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج إياد نصار، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" وجاءت أبرزت التعليقات كالتالي: "سنأخذ بالثأر، أنت تستخبي في أي حتة اليومين دول عشان الشعب واخد الموضوع بجد، خاف علي نفسك

من المصريين" .

وأشاد عدد كبير جدًا من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، بدور "إياد نصار"، وبنجاحه في تجسيد شخصية الضابط الإسرائيلي، وتقمص الأداء بطريقة مميزة، مما جعل المصريين يعتقدون أنه ضابط العدو فعليًا .

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يُذكر أن فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس،

محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، وضيوف الشرف هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.