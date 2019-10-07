طرحت الشركة المنتجة لفيلم هيفاء وهبي، الجديد البوستر التشويقي الأول لفيلم "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبي، حيث تم تغيير اسمه من "عقده الخواجة" إلى الإسم الجديد. الإسم الجديد.

ويخوض محمد الوزيري تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال شركته سنابرز برودكشن بإنتاج فيلم"أشباح أوروبا" والذي سيشهد ميزانية إنتاج ضخمة تليق بنجوم العمل. إنتاج ضخمة تليق بنجوم العمل. جدير بالذكر أن فيلم"أشباح أوروبا" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، وأروي جوده. Advertisements والفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد و شريف يسري ومن إخراج محمد حماقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. البوستر الرسمي لهيفاء وهبي في أشباح أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.