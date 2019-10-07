حقق الفنان عماد كمال، نجاحًا كبيرًا بعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "ضربة قاضية 6 أكتوبر"، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر. احتفالًا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر. وكليب "ضربة قاضية" من إخراج محمد محسن، والأغنية كلمات وألحان أحمد عصمت، وتوزيع أحمد إسماعيل. 23غ Advertisements وتعد أغنية "ضربة قاضية 6 أكتوبر"، بمثابة رؤية جديدة ومختلفة للأغنية الوطنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عماد كمال يحقق نجاحًا كبيرًا بـ"ضربة قاضية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.