طرح الفنان هشام عباس أحدث أغانيه بعنوان "أهربي"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "أهربي" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، و توزيع هاني ربيع. Advertisements يذكر أن الفنان هشام عباس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "حذرتك"، وهي من كلمات وألحان عزيز شافعي، و توزيع توما، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخرًا أغنية بعنوان "حذرتك"، وهي من كلمات وألحان عزيز شافعي، و توزيع توما، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هشام عباس يطرح أحدث أغانيه "أهربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.