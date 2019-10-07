أحمد سعد يكشف حقيقة عودته لسمية الخشاب

انتشر فيديو، عبر صفحة غير رسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت تلك الصفحة نشرت فيديو لسمية الخشاب، مشيرة من خلاله أنه لا يوجد خلافات بينها وبين أحمد سعد، بعد الانفصال، إلا أنها تحترمه.

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وتداول مواقع إخبارية نبأ عودة سمية الخشاب لأحمد سعد، مما تسبب في أزمة من جديد بين الطرفين.

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وسرعان ما نفى الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "ده كذب كذب ...أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش

للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحلة دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

بدورها نفت الفنانة سمية الخشاب، عودتها للفنان أحمد سعد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدة أن عودتها لطليقها المطرب أحمد سعد شائعة سخيفة، وأوضحت أنه حدث لغط لدى البعض بسبب ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية وعندما وجه

لها سؤال حول علاقتهم حاليًا قالت أن علاقتهم كويسة وأحياناً يتصل بها لسؤالها عن بعض الأشياء، وهو ما لا يعنى أبدا أنهم عادوا إلى بعض مرة أخرى".

يذكر أن الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب تزوجا في شهر أكتوبر من 2017، وذلك بعد قصة حب، ولكن حدث الطلاق يوم 27 من شهر مارس الماضي بعام 2019، و تم ذلك بهدوء ودون مشاكل، وأنهما وقعًا على الوثيقة دون أن يتحدثا سوياً بكلمة، ثم انصرفت الفنانة المصرية فور التوقيع، بينما ظل هو من أجل إنهاء إجراءات الطلاق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا بسبب كثرة الشائعات، والأقاويل التي تجدد الخلاف فيما بينهما.