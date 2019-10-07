هلال الصعيدي.. كلمات محمد فراج تسكن قلوب المصريين في "الممر"

تصدر دور الفنان محمد فراج، في فيلم " الممر"، الأكثر تداولًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار إعجاب كافة المشاهدين للفيلم، ويكمن نجاح دوره في تجسيده بروح عالية جدًا، وظهور معدن الرجل المصري في أوقات الحروب والدفاع عن الأرض والعرض، بكلمات مؤثرة.

وقام الفنان محمد فراج، بتجسيد دور "هلال"، وقال جملة في الفيلم " يا فندم مش المهم أني أوقع طيارة ولا اتنين المهم أن اللي في الطيارة يكون شافني وأنا واقف قدامه مخايفشي وهيروح يبلغ زمايله إن المصريين مش جُبنة واقفين مستنينا ومش هايبينا وده سلونا في الصعيد سعادتك تقف لغريمك عينك في عينه ويبقي عارف أنك هتاخد

بتارك منه مهما عدت الأيام".

وأسكنت تلك الجملة وجدان وعقول كافة المصريين الذين شاهدوا الفيلم الذي عُرض، أمس الأحد لأول مرة على شاشة قناة "ON E"، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، وما يزال مستمرًا في العرض بالسينمات حتى الآن.

وأعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح دور "هلال"، الذي عبر عن مشاعر وأحاسيس الشعب المصري، لإصرارهم علي إسترداد الأرض، ورد النكسة بنصر عظيم شهد العالم بأجمع عليه.

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وعلق محمد ياسر، أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، علي مشهد "هلال"، الرجل ده في فيلم الممر كان في قلب الصحرا في وسط الحرب و في مهمة انتحارية و لقى واحدة تحبه و أنت في قلب المدينة في عصر التطور و التكنولوجيا و مش لاقي معزة تحبك يا بائس " .

وقال الفنان محمد فراج، في تصريحاته،:"انه عندي أصول صعيدية سهلت أداء المهمة، إلا أن العمل في حد ذاته مع المخرج الكبير شريف عرفة مُريح للغاية..الشغل معاه بيكون باحترافية شديدة".

وأشاد بقرار عرض فيلم " الممر" على شاشات التلفزيون، مضيفًا أنه "قرار صائب وذو معاني نبيلة واضحة" في هذا التوقيت، معربًا عن شكره الجهات المعنية التي حرصت على اتخاذ تلك الخطوة في الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، معبرًا عن شعوره بالفخر كونه "جزءًا من كتيبة هذا العمل الوطني" .