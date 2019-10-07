وتاني تاني.. رجعنا للشغل تاني .. سوسن بدر تعود بمسلسل جديد

عادت الفنانة القديرة سوسن بدر مرة أخرى لتكملة مسيرتها الفنية، وذلك بعد شفائها، إذ أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن خوضها تجربة تلفزيونية جديدة.

وأعربت "بدر" عن شدة سعادتها بالعمل مرة أخرى قائلة: "وتاني تاني رجعنا للشغل تاني .. الف حمد وشكر ليك يارب! بروفات مسلسل جديد .. ادعولنا".

وعلقت الفنانة منى زكي قائلة: "الحمد لله على سلامتك..حبيبتي".

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يذكر أن الفنانة سوسن بدر شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح،

نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.