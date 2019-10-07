بعد نجاحه للمرة الثانية.. شريف منير يمدح مخرج "الممر"

مدح الفنان شريف منير المخرج شريف عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعرب شريف منير عن مهارة الإخراج لدى شريف عرفة، قائلًا: "البطل الحقيقي لفيلم الممر ..المخرج الأستاذ شريف عرفه.. ربنا يخليك للسينما المصرية".
يذكر أن الفنان شريف منير شارككضيف شرف في فيلم "الممر"، وهو من تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم.
وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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