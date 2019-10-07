شاهدوا.. فتاة تعزف على الكمان داخل أحد الأسواق بالرياض وتشعل مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تعزف على الكمان في أحد أسواق الرياض، بشكل واسع ولافت وسط ترحيب بالمبادرة.

ويقول مغردون سعوديون إنّ العازفة مواطنة، وإنها تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض وتعزف على الكمان في مبادرة جديدة على أسواق المملكة .

وتقف العازفة مجهولة الهوية، مرتديةً العباءة السوداء وغطاء الرأس باللون ذاته، بينما غطت عينيها بقناع، لتعزف على الكمان.

وأبدى كثير من المغردين إعجابهم بالعازفة، ودعا آخرون لتطبيق هذه المبادرات في الأماكن العامة شأن كثير من دول العالم التي ينتشر فيها عازفو الموسيقى في وسائل النقل العامة والأسواق.