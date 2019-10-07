لهذا السبب اعتذر معتصم النهار عن بطولة فيلم هيفا وهبي

بعدما كان من المقرر ان يشارك في بطولة فيلم النجمة اللبنانية هيفا وهبي “أشباح أوروبا” :عقد الخواجة” سابقاً، اعتذر النجم السوري معتصم النهار عن المشاركة في الفيلم وذلك بسبب ضغط الوقت وانشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “ما فييّ”.

وتمنى “معتصم” التوفيق والنجاح لكافة طاقم الفيلم في مقدمتهم النجمة الجميلة هيفا وهبي وذلك بحسب “البوست” الذي قام معتصم بأعادة نشره على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام.

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وقد أثار اعتذار “النهار”، عن بطولة الفيلم، استغراب العديد من الجمهور خاصة بعدما عبّر عن حماسته للعمل مع فنانين مثل هيفا وهبي، وأحمد الفيشاوي، والمخرج محمد حماقي الذي يقدم أول عمل من إخراجه. متمنياً حينها ان ينجحوا في تقديم شيء جيد للجمهور المصري الذواق، حرّيف الفن الذي يعتز به للغاية.

نشير ان مسلسل “ما فيي” انطلق تصويره في بيروت تحت ادارة المخرجة رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، بطولة فاليري ابو شقرا، معتصم النهار، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري وغيرهم. انتاج صادق الصباح.

نذكر ان “مهرجان الفضائيات العربية” كان قد كرّم في دورته العاشرة التي أقيمت في القاهرة معتصم النهار كأفضل فنان عربي عن دوره في مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض في رمضان 2019 من اخراج فيليب أسمر. وقد أهدى “النهار” تكريمه الأول في مصر إلى بلده سوريا.

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