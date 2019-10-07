ريم زينو: الدراما المُشتركة ضرورية.. ولا أُحبّذ دخول ابنتي التمثيل لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية ريم زينو عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "يامالكًا قلبي" إخراج علي علي وإنتاج غولدن لاين، مشيرةً إلى أن السلسلة التي تنتمي لمسلسل "الحب جنون" تتناول حكاية جميلة وجاذبة لمشاركة عدد من النجوم السوريين واللبنانيين.

وكشفت زينو لـ"فوشيا" عن أنها تُجسّد شخصية "الدكتورة جنان" القريبة من الدكتور غسان الذي يؤدي دوره الفنان عباس النوري، حيث تشعر بحالة ميل وحب له بحكم القرب وانشغالهما معًا بأداء بحث خاص بالإنجاب.

وتحدّثت الفنانة عن الدراما المشتركة الرائجة في الوقت الحالي، وسبب حضورها بقوة على الساحة الدرامية العربية.

من جانب آخر تحدّثت ريم زينو عن ابنتها وعلاقتها بها ورأيها في حال اتّجهت ابنتها إلى دخول مجال الفن والتمثيل مستقبلاً.