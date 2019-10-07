متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية ريم زينو عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "يامالكًا قلبي" إخراج علي علي وإنتاج غولدن لاين، مشيرةً إلى أن السلسلة التي تنتمي لمسلسل "الحب جنون" تتناول حكاية جميلة وجاذبة لمشاركة عدد من النجوم السوريين واللبنانيين.
وكشفت زينو لـ"فوشيا" عن أنها تُجسّد شخصية "الدكتورة جنان" القريبة من الدكتور غسان الذي يؤدي دوره الفنان عباس النوري، حيث تشعر بحالة ميل وحب له بحكم القرب وانشغالهما معًا بأداء بحث خاص بالإنجاب.
وتحدّثت الفنانة عن الدراما المشتركة الرائجة في الوقت الحالي، وسبب حضورها بقوة على الساحة الدرامية العربية.
من جانب آخر تحدّثت ريم زينو عن ابنتها وعلاقتها بها ورأيها في حال اتّجهت ابنتها إلى دخول مجال الفن والتمثيل مستقبلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم زينو: الدراما المُشتركة ضرورية.. ولا أُحبّذ دخول ابنتي التمثيل لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.