معتصم النهار يعتذرُ عن فيلم هيفاء وهبي لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان السوري معتصم النهار اليوم الإثنين اعتذاره عن المشاركة في الفيلم المصري "عُقد الخواجة"، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن مشاركته في العمل السينمائي.

وتمنّى النهار التوفيق لفريق العمل، مُعزِيًا سبب اعتذاره إلى ضيق الوقت إثر انشغاله والتزامه في أعمال أخرى خاصةً مع انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "مافيي 2" إخراج رشا شربتجي وإنتاج الصباح إخوان والذي يؤدي بطولته إلى جانب فاليري أبو شقرا.

وانطلقت كاميرا المخرجة شربتجي أمس الأحد في لبنان معلنةً بدء تصوير أحداث الجزء الثاني من "مافيي".

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وبحسب معلومات لـ"فوشيا" سيشهد الجزء الثاني مجموعةً من الأحداث الصادمة والجديدة والتي تدور بين الحب والانتقام والثأر، إضافةً إلى دخول شخصيات جديدة على العمل مع غياب لشخصيات كانت حاضرةً في الجزء الأول.

في المقابل يشارك في فيلم "عُقد الخواجة" إلى جانب هيفاء وهبي أيضًا أحمد الفيشاوي. وينتمي العمل إلى نوعية الأكشن والإثارة والغموض عن قصة لكريم فاروق وسيناريو أمين جمال ومحمد أبو السعد.