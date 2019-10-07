موعد عرض مسلسل "شبر ميه" على قناة dmc

طرحت قناة dmc البرومو الرسمي لمسلسل "شبر ميه" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السعدني والفناناة نجلاء بدر.

يبدأ عرض المسلسل، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر، على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسلسل ينتمي أعمال إلى أعمال الـ50 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أحمد السعدني، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وندى موسى، وسارة نخلة، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومن إخراج طارق رفعت.

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