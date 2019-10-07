طرحت قناة dmc البرومو الرسمي لمسلسل "شبر ميه" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السعدني والفناناة نجلاء بدر.
يبدأ عرض المسلسل، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر، على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساء.
المسلسل ينتمي أعمال إلى أعمال الـ50 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أحمد السعدني، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وندى موسى، وسارة نخلة، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومن إخراج طارق رفعت.
قد يهمك ايضاً:
عرض "شبر مية" لأحمد السعدني على قناة "دي أم سي" الاثنين
أحمد السعدني يجسد شخصية رجل أعمال في "شبر مية"
كانت هذه تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل "شبر ميه" على قناة dmc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.