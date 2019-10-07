“ليتنا” تعيد الفنانة مريم شجري إلى الساحة الفنية

أصدرت الفنانة الشابة مريم الشجري، نجمة برنامج “استوديو دوزيم”، أغنية جديدة على شكل “سينغل”، بعنوان “ليتنا”، بمشاركة أحمد الخليدي وهي من كلمات طلال الرواشدة وألحان أحمد الخليدي وتوزيع مهاب.

وتدور أحداث الأغنية عن قصة حالة نفسية بدأت بفقدان أهم شيء تقريبا في حياة الإنسان وهو ” الأمان ”، ومن الطبيعي أن أمان أي فرد يرتبط بالوطن.. وهذا ما جعل مريم الشجري تصدر أغنيتها “ليتنا” ستايل خليجي.

جدير بالذكر أن مريم شجري شاركت في النسخة الأولى من برنامج “ذو فويس”، لكنها لم تتمكن من مواصلة مشوارها في مرحلة المواجهة.

مريم شجري تستعد حاليا إلى جولة فنية في كل من أوروبا والمغرب

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