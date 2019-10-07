حسين الجسمي يطرح أغنية"أبكي أغاني"

قام الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بطرح أغنية جديدة تحمل أسم " إبكي أغاني"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب "اليوم 6 من أكتوبر،والذي يوافق الذكرى الـ46 للاحتفال بنصر أكتوبر .

ونشر "الجسمي" الأغنية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، والأغنية من ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد، مكساج وماستر جاسم محمد.

وأحيا الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية، الاثنين 23 سبتمبر الماضي.

كما أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب.

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وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

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