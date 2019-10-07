"يوم النصر" يشعل الحماسة الوطنية في الاسكندرية

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات اكتوبر ووسط حشد جماهيري ضخم سيطرت عليه مشاعر وطنية حماسية اقام قطاع الانتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال ممثلاً فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية من انتاج فرقة مسرح اسكندرية واخراج ومشاركة في البطولة اسلام عبد الشفيع .

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية ان احتفالية يوم النصر استعرضت حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم حتى تحقيق الانتصار كما مزجت بين روح صمود الشعب المصري العظيم وقيم العمل وبناء الوطن والعمل على ازدهاره .

يشار ان يوم النصر بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل ، ديكور وليد جابر، إضاءة ابراهيم الفرن، موسيقى والحان وتأليف محمد مصطفى .

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