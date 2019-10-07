شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس فيلم ماثيو ماكونهى The Gentlemen قبل طرحه .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة STX Entertainmentالمنتجة لفيلم الأكشن والإثارة he Gentlemen ، عن أول صور من العمل المقرر طرحه يوم 24 يناير من العام المقبل فى دور العرض السينمائى، والذى يضم عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم العالمى ماثيو ماكونهى.



The Gentlemen

ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم The Gentlemen الجديد عن محاولات تاجر مخدرات بريطاني بيع امبراطوريته الناجحة لحاكم منطقة أوكلاهوما، وسرعان ما تتحول الأحداث.



The Gentlemen

الفيلم الجديد من بطولة ماثيو ماكونهى، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي قوي، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت، ومن إخراج المخرج جاي ريتشي الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، ومارن ديفيز.



The Gentlemen

أعلنت مؤسسة عن توظيف النجم الحائزعلى جائزة الأوسكارماثيو ماكونهى استاذ كلية Moody للاتصالات من خلال تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر". ويبدأ عمله في الخريف

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The Gentlemen

ومن المقرر أن ينضم النجم العالمى إلى قسم Radio-Television-Filmالإذاعة والتليفزيون بالكلية، بعد أن عمل كـمدرس بعدد فصول محددة منذ عام 2015، وشارك في تدريس فئة الإنتاج السينمائي، مع سكوت رايس، للمساعدة في صياغة المنهج واستخدام تجربته السينمائية في إنتاج الأفلام وراء الكواليس.

ولد ماكونهي في أوفالد، تكساس وتخرج من جامعة تكساس في عام 1993، كما عمل فى أكثر من 50 فيلمًا، بما في ذلك Interstellar و The Wolf of Wall Street و Dallas Buyers Club، كما أن لديه خبرة كمنتج وأبرزها في True Detective الذي نال استحسان النقاد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " unilad ".