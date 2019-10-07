شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل عروس بيروت تكشف عن كواليس تصفيف شعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، التي تجسد شخصية "ثريا" في مسلسل "عروس بيروت" عن كواليس تصفيف شعرها بالحلقة الأخيرة من المسلسل.

ونشرت بصيبص مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي منذ قليل، يظهر من خلاله مصففو الشعر أثناء تصفيفهم للنيولوك الجديد الذى ظهرت عليه، والذى سرعان ما حصد على عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

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مسلسل "عروس بيروت" كتبته نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو على، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور على، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسى، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردى، علاء الزغبى، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى إبراهيم.