تراند اليوم : القضاء يضع حد لتجاوز المخرجين بسبب بسيناريو فيلم

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مخرجا سينمائيا بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، لخروجه على مقتضى العمل الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب، كما لم يحافظ على ممتلكات جهة عمله والمساس بحقوق الدولة المالية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة عدم التزام المخرج المحال بالسيناريو الخاص بفيلم “مفتش آثار” ما ترتب عليه وجود مشاهد غير مكتملة ونقص عدد من اللقطات داخل المشهد الواحد، وتسبب في خروج عمل درامي غير مفهوم المعنى رغم استنفاد مبلغ 93 ألف جنيه من ميزانية الفيلم.

واستندت المحكمة على التقرير المُعد من فحص الفيلم من علي بدرخان وخالد بهجت، وذكر التقرير أن الفيلم دون نهاية أو تترات، وغير كامل المونتاج والمكساج، وجرى تصوير مشاهد جديدة على السيناريو وعدم تصوير مشاهد مكتوبة بالفعل، وترتب عليه وجود خلل درامي داخل السياق.

كما استعمل إمكانات فيلم “مفتش آثار” لتصوير فيلم آخر، ووجدت اللجنة المِشكلة لفحص الفيلم بعض الأسطوانات بها مشاهد ليس لا علاقة لها بالفيلم، ورغم عدم وجود اتفاق أو تعاقد مع المركز لاستخدام هذه الإمكانات.