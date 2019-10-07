أحمد صلاح حسني: تدربنا على القتال الحقيقي في «الممر» وتعرضنا للإصابات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري أحمد صلاح حسني، إن المخرج شريف عرفة، اهتم كثيرًا بأهم التفاصيل خلال تصوير فيلم «الممر»، وكان حريص على أن يخرج كل شيء كأنه قتال حقيقي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، فترة التدريبات للفيلم كانت طويلة جدًا وكان التركيز على حركة الضباط والجنود وطريقة مسكتهم للسلاح وهذه الفترة أفادتنا كثيرًا كممثلين وككتيبة لأننا كنا نتحرك ككتيبة.

وتابع: “كانت التدريبات حالة تدخلنا في الشخصيات أكثر، وكنا وقتها نشعر فعلا اننا في الجيش، وتم التدريب على التحمل واستخدام جميع أنواع السلاح،والاقتحامات، كما تمرنت على تدريبات زيادة لأنني كنت ضمن الصاعقة البحرية وتدربت على ارتداء بدلة الغطس والصعود والنزول للمياة فالموضوع كان كبيرًا، فالصعاقة البحرية مشهورين بتدريباتهم القوية”.

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وأكد أنهم عاشوا في الشخصيات بالفعل حتى أنهم كانوا ينادون بعضهم بأسماء الشخصيات وهذا ما فرق معهم، كما أنهم وفقوا لأنهم كانوا يشعرون انهم يقدمون شيء مهم وكبير، موضحصا أن مشاهد المحارب والقتال كانوا يعيشونها بالفعل وكأنهم داخل هذا الجو.

وعن الإصابات قال، إنه أصيب بالتواء في قدمه مرتين وكان سيصيب عين أحمد عز برصاصة فارغة.

”الممر” قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.