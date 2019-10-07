قبل انطلاق “أحمر بالخط العريض”، ماذا قصد مالك مكتبي بـ “سأبتعد بعيدًا جدًا”؟

ينطلق الإعلامي مالك مكتبي بعد غد الأربعاء الساعة 21.30 بتوقيت لبنان بموسم جديد من برنامج “أحمر بالخط العريض” على الـ”LBCI” والـ”LDC”.

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يقول مكتبي في الإعلان الترويجي للموسم الثالث عشر: “هذا العام سأبتعد بعيداً جداً مع ضيوف، وسأبقى البوصلة لكتار”.

حلقة افتتاح الموسم الجديد ستكون مع أطفال مميّزين بأحاديثهم، أفكارهم، وحواراتهم المفرحة والمحزنة. ففي كلّ مرّة يُخصّص مكتبي حلقات للأطفال، يُخبّئ للجمهور مفاجآت إستثنائيّة، فماذا لديه في هذه الحلقة؟ ولماذا ستُشغل الناس والسياسيّين؟