Oct 07, 2019
ينطلق الإعلامي مالك مكتبي بعد غد الأربعاء الساعة 21.30 بتوقيت لبنان بموسم جديد من برنامج “أحمر بالخط العريض” على الـ”LBCI” والـ”LDC”.
يقول مكتبي في الإعلان الترويجي للموسم الثالث عشر: “هذا العام سأبتعد بعيداً جداً مع ضيوف، وسأبقى البوصلة لكتار”.
حلقة افتتاح الموسم الجديد ستكون مع أطفال مميّزين بأحاديثهم، أفكارهم، وحواراتهم المفرحة والمحزنة. ففي كلّ مرّة يُخصّص مكتبي حلقات للأطفال، يُخبّئ للجمهور مفاجآت إستثنائيّة، فماذا لديه في هذه الحلقة؟ ولماذا ستُشغل الناس والسياسيّين؟
كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاق “أحمر بالخط العريض”، ماذا قصد مالك مكتبي بـ “سأبتعد بعيدًا جدًا”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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