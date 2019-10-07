مسرحٌ ينهارُ فوق فنان خلال حفل غنائي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع حادث صادم في مهرجان "إل تالار" بمقاطعة "خوخوي" شمال غرب الأرجنتين، حيث سقطت دعامات معدنية على رأس المطرب لويس فيلان أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا.

ووقع الحادث الصادم عندما كانت الفرقة الشعبية "لوس كريولوس" تغني في مهرجان "إل تالار"، حيث كان المطرب في منتصف أغنيته في الحدث الختامي للمهرجان، عندما بدأ المسرح ينهار فوقه ببطء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تلاحظ الفرقة ما يحدث واستمرّت في أدائها، حتى سقط الهيكل المعدني عليها، وصدم رأس المطرب "لويس فيلان"، وأسقطه هو وزميله في الفرقة "إيفان لونا" على الأرض.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الفرقة لم تتلقَّ رعاية طبية في البداية لعدم توافر سيارة إسعاف في المنطقة، لذلك تم نقلها بسيارة إلى المستشفى.

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وصرّح لونا للصحفيين: "تلقيتُ ضربة رهيبة في الرأس وسقطت أرضًا، لحسن الحظ كنت أرتدي قبعة، وإلا لكانت الإصابة أسوأ".

وقال: "بعد ما حدث لنا، أزالوا القطع المعدنية، واستأنفوا المهرجان وكأن شيئًا لم يكن".

ولم يتّضح بعد سبب انهيار الدعامات أو طبيعة إصابات الفرقة التي شاركت في الحدث الختامي في المهرجان السنوي على مدار الـ 10 سنوات الماضية.