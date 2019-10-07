أمل العوضي تُعلّق على تفاعل سعوديين مع اسمها بعد إطلالة ريم عبدالله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة الكويتية أمل العوضي على تصدُّر اسمها قائمة الأعلى تداولًا على موقع "تويتر في السعودية، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن خضعت الفنانة ريم عبد الله لعملية تجميل في الوجه، لتُصبح شبه الفنانة الأولى.

وقالت العوضي إنها فور استيقاظها من النوم بعد عودتها من السفر انهالت عليها الاتصالات، وتفاجأت بوجود اسمها في قائمة الترند على تويتر السعودية، رغم أنها لا تقوم بأي نشاط فني في الوقت الحالي.

وأضافت بأنه تبيّن لها أنه التفاعل على اسمها كان بسبب إطلالة الفنانة ريم عبدالله، مشيدةً في نفس الوقت بالشكل الجديد للفنانة الأخيرة، كما وصفتها بـ"القمر"، لافتةً إلى أنه خلال عرض إطلالة ريم اتّضح وجود بعض التشابه بينهما.

ونشرت أمل العوضي خلال مقطع الفيديو تعليقات الجمهور على إطلالة ريم العبدالله، مشيرةً إلى أنه انتباها الضحك وهي تقرأ فيها.

وتداول الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية إطلالة ريم عبدالله الجديدة، وسط حالة من الاستغراب والتساؤلات نظرًا للتشابه الكبير في ملامحها بينها وبين الكويتية أمل العوضي.