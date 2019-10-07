شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق : دروى فى " الممر" لجذب الضحكة وسط أجواء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد رزق لـ"الخليج 365"، إن دوره فى فيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز ومجموعة كبيرة من النجوم، يجسد طبيعة المواطن المصرى العفوى، لافتاً إلى أن المخرج شريف عرفه تحدث معه فى الكثير من المشاعر التي تصل إلى الدموع، وأكد له أن دوره هام جدا لإعداد الابتسامة والضحكة لإراحة الناس في الفيلم، خاصة وأن أحداثه حربية.

وأوضح رزق أن شخصية الصحفي فى فيلم "الممر"، لم تكن تؤمن بالقضية، ولكنه كان لديه رغبة في تغيير شخصيته، ووجود هذه الشخصية أدى لحالة من الابتسامة داخل المجموعة، موضحاً أن الشعب المصرى يضحك ويحزن كثيرا ولكن فى وقت الجد والأزمات الحقيقية يكون يد واحدة.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #احمد_رزق، خاصة بعد تجسيده لدور الصحفى فى فيلم "الممر"، الذي يجسد بطولات رجال القوات المسلحة المصرية بحرب الاستنزاف.

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يذكرأن فيلم الممر تم عرضه مساء، أمس الأحد، على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.