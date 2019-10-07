شكرا لقرائتكم خبر عن بيورن لوثبروك يعود بقوة فى الموسم السادس من مسلسل Vikings.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات History عن الملامح الأولى للموسم السادس لمسلسل الأكشن والتاريخ الشهير Vikings المقرر عرض أولى حلقاته يوم 2 ديسمبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمسلسل Vikings عبر منصات السوشيال ميديا، التريلر الرسمى الأول للموسم الجديد الذى بدأ بسيطرة بيورن لوثبروك على مدينة كاتيجات، ومحاولات شقيقه فى الاستحواذ مرة أخرى عليها.

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مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.