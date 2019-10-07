شكرا لقرائتكم خبر عن "جينا ديوان" تقرر الانجاب من حبيبها تاتوم علشان "تكيد" طليقها..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قررت جينا ديوان إنجاب طفل من صديقها ستيف كازي لمجرد "الانتقام" من زوجها السابق شانينج تاتوم؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية وأثارالكثير من الجدل حول تفكير جينا كيفية إثارة غضب وغيرة النجم شانينج تاتوم والانتقام منه، لكن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع إحدى المقربات من جينا ديوان، والذي نفى تماما ما تردد.

كانت جينا ديوان قد أعلنت الشهر الماضى أنها حامل من صديقها ستيف كازي الذي ارتبطت معه بقصة حب استمرت لمدة عام تقريبا، ولكن وفقًا لما ذكره موقع " National Enquirer " فإن الممثلة فكرت في كيفية جعل تاتوم الذي انفصل عنها في 2018 يشعربالانزعاج فسعيت لتكوين أسرة جديدة مع صديقها ستيف، وأشار المصدر للموقع أن جينا تريد أن تذكر شانينج كم هي سعيدة مع رجل آخر .



جينا ديوان و شانينج تاتوم

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جينا وتاتوم



جينا وتاتوم