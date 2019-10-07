شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد عن عودته لـ سمية الخشاب: "ماببصش ورا خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى كل من الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب عودتهما الى بعضهما بعد انفصالهما منذ أشهر، وهو ما أوضحته النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365" منذ أيام قليلة، ليرد عليها سعد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كتب عبر حسابه الخاص على إنستجرام، قائلا: "كذب كذب أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للى وراء خالص ولا بفكر فيه ونفسى ننسا المرحلة دى بقى ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتى".

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كما قالت النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365" إن عودتها لطليقها المطرب أحمد سعد شائعة سخيفة، مؤكدة: "حدث لغط لدى البعض بسبب ظهورى فى أحد البرامج التليفزيونية وعندما وجه لى سؤال حول علاقتى حاليا قلت إن علاقتنا كويسة وأحيانا بيتصل بيا لسؤالى عن بعض الأشياء، وهو ما لا يعنى أبدا أننا عدنا إلى بعض مرة أخرى".