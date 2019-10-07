شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: هزرنا كتير يلا ننجح بقى.. ثقة فى الله امتياز 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد رمضان رسالة لجمهوره، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "هزرنا كتير يلا ننجح بقى.. ثقة فى الله امتياز 2020"، وحازت الرسالة على إعجاب الآلاف من متابعيه، متمنين له المزيد من النجاح والتقدم فى مسيرته الفنية.

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محمد رمضان قدم آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى.