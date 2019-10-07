شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون يرد على هجوم مارتن سكورسيزى على أفلام مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الممثل العالمى صامويل جاكسون على تعليق المخرج مارتن سكورسيزى الذي وصف فيه أفلام الأبطال الخارقين الذى تقدمها شركة مارفل بأنها ليست أفلاما حقيقة تنقل تجارب تساهم فى تغيير المجتمع.

ورد جاكسون الذي يجسد شخصية نيك فيوري المسئول عن الأبطال الخارقين في سلسلة أفلام الأفينجرز، خلال تواجده في مدينة أتلانتا، بأن الجميع لديه العديد من التعليقات على الأفلام وليس كل الأفلام ترضى الجميع، ولن يمنع أحد من صناعة الأفلام طالما هناك إقبال على مشاهدتها فى صالات العرض.

وكان سكورسيزى قد هاجم أفلام الأبطال الخارقين فى مقابلة لمجلة Empire، حيث شبه أفلام عالم مارفل بالحدائق الترفيهية التي يبذل كل القائمين عليها مجهودا كبيرا، ألا أنها لا تصل بفكرة حقيقة فى النهاية.

وينتظر دور العرض السينمائي طرح فيلم سكورسيزى الجديد The Irishman، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى روبرت دى نيرو، والممثل العالمى آل باتشينو، والعديد من نجوم هوليوود، والذي يسرد حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الحالى.