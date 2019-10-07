شكرا لقرائتكم خبر عن درة تترك "بلا دليل" من أجل فيلمها بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة درة تصوير مشاهدها في مسلسل "بلا دليل"، اليوم الاثنين في مدينة الإنتاج الإعلامي ويستمر التصوير لمدة يوم، وتسافر درة إلى السويد لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "يوم وليلة" بحفل ختام الدورة الـ 9 من مهرجان مالمو السينمائى غدا الثلاثاء، والفيلم من تأليف يحيى فكرى، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع.

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الـ 9 من مهرجان مالمو للسينما العربية، في مدينة مالمو السويدية، وسط حضور كبير من النجوم والمخرجين ومحترفى صناعة السينما العربية.

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ومن ناحية أخرى، أعلنت درة عن بداية عرض مسلسلها "بلا دليل"، منتصف شهر أكتوبر الجارى على شاشة cbc، المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

وتخوض درة بالمسلسل ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد تقديمها "الشارع اللى ورانا" مع المخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته لبلبة، فاروق الفيشاوى، نسرين أمين، أحمد حاتم، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.