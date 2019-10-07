محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
تحدثت الفنانة أمينة خليل عن طبيعة دورها في فيلم "لص بغداد"، بطولة الفنان محمد إمام.
وقالت أمينة، أثناء لقائها في برنامج " THE INSIDER": "متحمسة جدًا لهذا العمل، وأجسد خلال الأحداث رئيسة عصابة، وهذه الشخصية تتطلب قوة وجراءة".
وأضافت أمينة: "الفيلم مختلف جدًا عن أدواري السابقة".
وعن عدم مشاركة صورة لها لجمهورها من كواليس الفيلم، مشيرةً "أنا سيباها مفاجأة، وعايزة أفاجئ الناس".
جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررًا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أمينة خليل تكشف عن دورها في "لص بغداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.