فيديو.. أمينة خليل تكشف عن دورها في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة أمينة خليل عن طبيعة دورها في فيلم "لص بغداد"، بطولة الفنان محمد إمام.

وقالت أمينة، أثناء لقائها في برنامج " THE INSIDER": "متحمسة جدًا لهذا العمل، وأجسد خلال الأحداث رئيسة عصابة، وهذه الشخصية تتطلب قوة وجراءة".

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وأضافت أمينة: "الفيلم مختلف جدًا عن أدواري السابقة".

وعن عدم مشاركة صورة لها لجمهورها من كواليس الفيلم، مشيرةً "أنا سيباها مفاجأة، وعايزة أفاجئ الناس".

جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، ومن بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، وكان مقررًا طرح الفيلم في عيد الأضحى، إلا أنه تأجل بسبب عدم الانتهاء منه.