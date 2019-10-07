محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
تستعد الديفا سميرة سعيد لإحياء حفلين، ضمن جولة غنائية بدار الأوبرا بمسقط في سلطنة عُمان، احتفالاً بيوم المرأة العُمانية.
نشرت الديفا بوستر دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت به عن موعد إحياء الحفلين.
وتحيي سعيد حفلها الأول في 17 أكتوبر الجاري، بينما يقام الحفل الثاني في 18 من الشهر نفسه.
تشارك الديفا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "The voice "، الذي يضم بين أعضائه: محمد حماقي، راغب علامة، وأحلام.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تستعد لجولة غنائية في عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.