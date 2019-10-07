سميرة سعيد تستعد لجولة غنائية في عُمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تستعد الديفا سميرة سعيد لإحياء حفلين، ضمن جولة غنائية بدار الأوبرا بمسقط في سلطنة عُمان، احتفالاً بيوم المرأة العُمانية.

نشرت الديفا بوستر دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت به عن موعد إحياء الحفلين.

وتحيي سعيد حفلها الأول في 17 أكتوبر الجاري، بينما يقام الحفل الثاني في 18 من الشهر نفسه.

تشارك الديفا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "The voice "، الذي يضم بين أعضائه: محمد حماقي، راغب علامة، وأحلام.