محمد فراج: عرض "الممر" على التليفزيون أضاف لنجاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بقرار عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون، مضيفًا أنه "قرار صائب وذو معانٍ نبيلة واضحة" في هذا التوقيت، معربًا عن شكره الجهات المعنية التي حرصت على اتخاذ تلك الخطوة في الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

عبّر فراج أيضًا عن شعوره بالفخر كونه "جزءًا من كتيبة هذا العمل الوطني"، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "بخلاف الحالة التي خلقها الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائية، فما حققه أمس بعد عرضه على شاشات التليفزيون أضاف للنجاح أضعافًا مضاعفة".

وأضاف مؤكدًا: "75% من الشعب المصري شافوا الفيلم.. الشوارع كانت فاضية وكأن مصر بتلعب في كاس العالم، وأنا حقيقي اتبسطت جدًا، لأن كل ده حصل والفيلم لا يزال في السينمات".

أما عن كواليس دور "هلال" الشخصية التي جسدها في الفيلم، فقال فراج: "عندي أصول صعيدية سهلت أداء المهمة، إلا أن العمل في حد ذاته مع المخرج الكبير شريف عرفة مُريح للغاية... الشغل معاه بيكون باحترافية شديدة".

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وأشار فراج إلى الاستعداد الجيد لمشاهد العمل بمساعدة شريف عرفة. وقال: "كانت الكواليس طبيعية جدًا في الفيلم، وجميع الممثلين بلا استثناء كانوا ملتزمين وبينهم روح طيبة وحالة فنية غير طبيعية، وكانوا مصدقين الحالة اللي هما فيها".

وأضاف: "رغم أن هناك عديدًا من الفنانين الذين لم أعمل معهم مسبقًا، لكنني لم أشعر أنني غريب في فترة التصوير فالجميع كانوا متحابين ويتعاملون باحترافية شديدة فضلاً عن خفة الظل والروح الخفيفة بين فريق العمل ككل".

عُرض فيلم "الممر"، أمس الأحد لأول مرة على شاشة قناة "ON E"، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، ولا يزال مستمرًا في العرض بالسينمات حتى الآن.

والفيلم بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، محمود حافظ، ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.​