صورة| أكرم حسني وأحمد فهمي في أول جلسة عمل لمسلسهما الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بيهرة فودة:

نشر الفنان أكرم حسني صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أول جلسة تحضيرية لمسلسلهما الجديد، المقرر طرحه في 2020.

وظهر حسني وفهمي في الصورة من داخل أحد المطاعم الشهيرة، وعلق: " جلسة عمل لمسلسل رمضان، دعواتكم ربنا يوفقنا في المسلسل، ويقدرنا نخلص قفص العيش ده".

يذكر أن الفنان أكرم حسني، قدم أغنية "سيما"، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، من كلماته وألحانه.