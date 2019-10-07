تراند اليوم : شاهد.. تركي الشيخ لمنتقديه : " ما عاد نسمع كلمة"

عقب توجيهات انتقادات إليه لكثرة فعاليات الغناء، واجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منتقديه بالقول : "الحين أنا أتمنى ما عاد نسمع كلمة إن ما عندكم إلا الأغاني ".

وأكد تركي آل الشيخ أن عدد فعاليات موسم الرياض، وصل إلى ٣ آلاف فعالية مختلفة وتناسب كافة الشرائح.

وأضاف أن بعض الأصوات سلطت نقدها على فقرات الأغاني في برامج الترفيه، رغم أنها لا تمثل إلا نسبة بسيطة بين الفعاليات المتنوعة، متمنيا ألا يسمع ذلك في موسم الرياض الذي احتوى على ٣ آلاف فعالية، ٥٠ منها فقط متعلقة بالأغاني.

وأوضح من خلال مقطع فيديو لمنتقدي برامج الترفيه: "الحين أنا أتمنى ما عاد نسمع كلمة إن ما عندكم إلا الأغاني، موسم الرياض ٣ آلاف فعالية ٥٠ فقط منها الأغاني".

وفي كلامه أيضا ردا على منتقديه: "يعني أنتم تركتوا ٢٩٥٠ فعالية، وركزتوا في الخمسين!".

يذكر أن موسم الرياض سينطلق في 15 أكتوبر 2019، وينتهي في 15 ديسمبر المقبل.