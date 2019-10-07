تراند اليوم : بعد بكائها على الحجاب.. فنانة خليجية شهيرة تتخلى عنه بالكلية...

ظهرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، في شوارع الفلبين، وقد تخلت تماما عن الحجاب في أحدث صور نُشرت لها برفقة زوجها الفنان أحمد خميس.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صور حديثة تجمع الزوجين في أحد الشوارع بالفلبين، وهما يغنيان على نغمات إحدى الأغنيات.

وعقب انتشار الفيديو انتشرت موجة من الجدل بسبب ظهور «الشحي» دون غطاء رأس، حيث ظهرت مشاعل الشحي في الصور متخلية عن غطاء الرأس تماما.

كما اكتفت الشحي بارتداء قبعة على رأسها ، والتي يظهر منها جزء كبير من شعرها.

وجاءت الصور بعد فترة من انهيار «الشحي» من البكاء بعد نشر فيها لها دون حجاب، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي حزنا على انتشار فيديو لها بدون غطاء رأس.

الفيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المتابعين : " كانت تصيح عشانها تصورت بدون حجاب شصار الحين".

كما سخر ايضا أحد المعلقين، وعلق قائلا : " والله حلو كاب طلع الحجاب. حلوحلو حلو 2020 كل شي فيها".

من ناحية أخرى دافع عنها بعض المتابعين، مؤكدين أنها نزعت الحجاب لأنها تزور خالها وخالتها في الفليبين وفق تصريحات سابقة لها كانت قد صرحت بها الشحي.