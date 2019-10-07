شاهد.. سميرة سعيد تعلن موعد حفليها في عمان

تستعد النجمة سميرة سعيد لإحياء حفلين غنائيين، على مسرح دار الأوبرا بالعاصمة العمانية مسقط، ويأتيالحفل تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العمانية. ومن المقرر إحياء الحفل الأول يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري. والحفل الثاني يوم الجمعة الموافق 18 من شهر أكتوبر الجاري. Advertisements يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "مدلع"، وهي من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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