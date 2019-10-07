شاهد.. صور نجوم الزمن الجميل تزين أسوار المعهد العالي للسينمايلاك

قامت إدارة المعهد العالي للسينما بتزيين أسوار المعهد بصور عدد كبير من الرموز السينمائية المصرية.

ومن بين نجوم وصناع السينما التي تزينت الأسوار

بصورهم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ومصور السينمائي وحيد فريد، والممثل الكبير نجيب الريحاني، والفنانات ماجدة، مديحة يسري، سعاد حسني، والمخرج الكبير صلاح أبوسيف.

بالإضافة إلى باقة لامعة من نجوم الفن، ومنهم: "نادية لطفي، عبدالوارث عمر، محمود مرسي، حسين فهمي، فاتن حمامة، عاطف الطيب، محمد كريم، يوسف شاهين".

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