فيلم الجوكر يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد "الجوكر" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية محققا 93.5 مليون دولار. الفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس. فيلبس. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة رجل الثلج“ من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 12 مليون Advertisements دولار. دولار. كما تراجع فيلم الدراما "داونتاون ابي" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار. وجاء فيلم الجريمة والدراما ”المحتالات“ لجنيفر لوبيز من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 6.3 مليون دولار.

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