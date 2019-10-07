الأمير أباظة: 86 فيلمًا من 30 دولة في مهرجان الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية ظهر اليوم إنعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات الدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة وبحضور مجلس إدارة المهرجان ورئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية الأستاذ محمد سعد وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمهرجان.

في البداية توجه الأمير أباظة بالشكر إلى رجال الأعمال بالإسكندرية لدعمهم الكبير للدورة ال 35 من

المهرجان بشكل كبير، كما قدم الشكر لمحافظة الإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة بقيادة أ. محمد سعد الذي قدم الكثير من الدعم والتعاون لخروج المهرجان بشكل يليق بمدينة الإسكندرية.

وأضاف أباظة بأن هذا العام تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من

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الفنانين العالميين والعرب والمصريين، وخاصة الفناين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء المدينة الساحلية.

كما كشفت المدير الفني للمهرجان ميرفت عمر عن وجود عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلم، وضيف شرف هذه الدورة هي أسبانيا، وأوضحت أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.