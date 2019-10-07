يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، وذلك في الثامنة مساء الخميس 10 أكتوبر "صالون مقامات"، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وذلك احتفالَا بذكري انتصارات أكتوبر. ومن المقرر أن يستضيف الصالون الطبيب والمؤلف الموسيقي د.هشام خلف ليتحدث عن الأغنية الوطنية. د.هشام خلف ليتحدث عن الأغنية الوطنية. يذكر أن "خلف" التحق بمعهد الكونسيرفتوار ودرس التأليف الموسيقي علي يد الفنان الكبير د. جمال عبدالرحيم ود. جمال سلامة ومن أشهر أعماله الموسيقية أغنية "رسالة من الغربة" والتي فازت بمسابقة الأغنية الشبابية عامي 1982، بالإضافة إلي أغنية "بنت الشهيد". من الغربة" والتي فازت بمسابقة الأغنية الشبابية عامي 1982، بالإضافة إلي أغنية "بنت الشهيد". يصاحب الصالون التخت الشرقي بقيادة الفنان يامن عبدالله، ويقدم الفنان أحمد محسن مجموعة من الأغاني الوطنية مثل: "أنا المصري" و"عظيمة يا مصر". "صالون المقامات" فكرة الفنان الكبير الراحل "محسن فاروق" ، ومن إعداد وتقديم الإذاعية د."إيناس جلال الدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. "الأغنية الوطنية " بصالون المقامات ببشتاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.