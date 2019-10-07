بالفيديو.. محمد رشاد يطرح أغنية "دلع"

طرح الفنان محمد رشاد، أحدث أغانيه تحت عنوان "دلع"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". أغنية "دلع" من كلمات محمد مصطفي، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، إنتاج شركة (RH) للإنتاج الفني. ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رشاد أغنية بعنوان "إحساسي" تم طرحها في العام الجاري وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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