النشطاء يشيدون بمحمد فراج في الممر: أقوى دور في الفيلم

تصدر النجم محمد فراج بطل فيلم الممر محركات البحث المختلفة، ونشر صورة له من الفيلم بجانب صورة لشهداء القوات المسلحة، وذلك عقب عرض الممر أمس على الفضائيات لأول مرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 1973.

وعلق محمد فراج عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور"انستجرام"،معبرا عن فخره بمشاركته مع ابطال فيلم الممر لتجسيد ملحمة حرب أكتوبر، التي لم يكن موجود في وقتها وقال:"صحيح ٤٦ سنة فاتوا على حرب أكتوبر لكن لما ابتديت تصوير الممر حسيت إن العمر رجع بيا الـ ٤٦ سنة دول".

واستطرد فراج:"حسيت أنا و كل كاست الفيلم اللى قدام الكاميرا واللي وراها إننا جنود مصريين بنحارب على الجبهه .. صحيح أنا مكنتش عايش أيام الحرب الحقيقية لكن ربنا إدانى فرصة إنى أعيش جزء صغير قوى منها فى الفيلم".

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وتابع:"كان شرف كبير ليا إني أساهم ولو بجزء صغير فى توثيق العمل البطولي ده وتسجيله فى تاريخ السينما المصرية".

وتمنى محمد فراج أن يتم إنتاج عدد كبير من نوعية فيلم الممر التي توثق احداث وحقائق مهمة في تاريخ البلد لتصل من جيل لأخر قائلًا:"يارب كل سنة نشوف ممر جديد .. يارب كل سنة نشوف عمل بيحكي حكايات ماشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين اللى إستشهد منهم واللى عايش لحد دلوقتى".

ولفت أن لدى المصريين وقواته المسلحة قصص وحكايات عديدة :"في حكايات لازم تتحكي و توصل للناس و خصوصا للأجيال إلى جايه..عشان إحنا عندنا حكايات كتير قوى".

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وختم تعليقه بالدعاء للشهداء المصريين:"اللهم ارحم شهداء مصر واحفظ مصر وجنودها مفعلا هاشتاج "الممر"و"مصر"و"نصر أكتوبر".

وكان محمد فراج نشر منذ يومين بعد مواعيد عرض فيلم الممر على الفضائيات وقال:"طول عمرنا من واحنا صغيرين فى المناسبات بنشوف أفلام خاصه بكل مناسبه بتتعرض كل سنه فى نفس الوقت وكنا بنبقى حافظينها و مع ذلك بنستناها .. عمر ساعتها ما جه على بالى إنى هكون مشارك فى عمل من دول ولما مثلت فى الممر حسيت بفخر كبير جدا لأسباب كتير أولهم انى كنت جزء من فيلم عظيم زى ده بيحكى تاريخ أبطال مصريين زى ما المفروض يتحكى وهيفضل محفور فى تاريخ السينما المصرية وأجيال كتير بعدينا هتشوفه".

وتمنى محمد فراج للجمهور وقتها أن يستمتعوا بالفيلم بقدر ما شعر بالساعادة هو وطاقم العمل:" اتمنى تستمتعوا زى مانا و كل صناع الفيلم إستمتعنا قوى قوى بالشغل فيه".

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وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على دور محمد فراج مؤكدين أنه أجاد دور الجندي الصعيدي هلال الذي يلتحق بالجيش المصري وقت الحرب ويكون قناص يصطاد العساكر العدو بكل إصرار على النصر، وقالت أحد المتابعين:"انت دورك كان اكتر من رائع بجد و عيشتونا كلنا في حاله حلوة جدآ جوة الفيلم مصر وأبطالها يستاهلو حجات زي دي كتير"، وأخر:"فخر لك ولكل المشاركين ف هذا العمل ان قمتم بهذا العمل الذي سيخلد أسمائكم بحروف من نور ف تاريخ السينما المصرية وف وجدان الاجيال القادمة".

وأكد أحد المتابعين أن فراج تمكن من خطف الكاميرا له:"أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وييجي "محمد فراج" بكل بساطة يسرق منهم الكاميرا ويعمل أقوى دور في الفيلم..التمثيل مش بالوسامه ولا العضلات".

وأضاف متابع أخر:"محمد فراج اتقن دور الجندي المصري صح في فيلم الممر، لما يحارب وعينه في عين عدوه، ولما يحب ويبقي مغلوب علي امره، ممثل تقييل اوي بصراحة".

وطالبت أحد النشطاء من إنتاج أفلام تجسد قصص الأبطال المصريين ليعرف الأجيال الجديدة تاريخ اجدادهم وابائهم:"العمر ده كله لو حكايات الأبطال دي في مواد التاريخ ..كنا بطلنا نقول الفراعنة وعرفنا إن الجندي المصري مذكور في القرآن وبالتالي الأجيال اللي طالعين ضايعين ..لاقدوه ولا نخوه والدين ..حاجات كتيرة قوي ضاعت لقله التعليم ..يارب يصلح حال شبابنا وأطفالنا ويرجعوا رجاله بمعني الكلمه ..الفيلم تحفه وانت كنت تجنن as usual "

وأعرب أحد الجمهور عن فخره بوجود ممثل مصري مثل فراج قائلًا:"محمد فراج حقيقى عظيم جداً فى فيلم الممر، أنا حقيق فخور إننا عندنا مُمثل قوى وموهوب بالشكل ده، مفيش دور بيمثل فيه غير وبيبقى أقوى من إللى قبله، مش هبطل كلام عنه فعلاً، برافو فراج".