وزير الثقافة تتابع فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة فعاليات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على المسرحين الكبير والمكشوف واللذان أقامتهما دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتضمنا مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية التى قدمها عمالقة الموسيقى العربية وعبرت عن مشاعر العزة والكرامة.



قالت عبدالدايم إن انتصارات أكتوبر تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن وإحدى علاماته المضيئة، مؤكدة أن ذكراها ما زالت حاضرة باعتبارها حافزا لاستمرار العطاء، وأضافت أن الانتصارات روت قصة كفاح تحمل قيم الصمود والإصرار وفتحت آفاق المستقبل لشعب مصر بعد أن نجح أبناءه فى العبور واسترداد أرض الفيروز، مشيرة أن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الغالية مستمرة طوال الشهر فى جميع المحافظات للعمل على تنشيط الذاكرة الوطنية

التى تذخر بأمجاد وبطولات الجيش المصرى ودعم وتعزيز روح الانتماء خاصة بين النشء والشباب.من جانبه أكد مجدى صابر أن سماء الأوبرا تزينت بمجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية التى تشارك فى تقديمها مختلف فرق وسوليستات الموسيقى العربية حيث تضمنت الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر 6 عروض أقيمت بالتوازى فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور بمسارح الجمهورية، المكشوف، معهد الموسيقى العربية، سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور إلى جانب المسرح الكبير.اخرج الاحتفال على المسرح الكبير الفنانة جيهان مرسى وبدا بفيلم وثائقى عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان بطل الحرب والسلام واستمرت المشاهد التسجيلية الوطنية على الشاشة فى خلفية المسرح لتصاحب الفقرات التى قادها المايسترو الدكتور محمد إسماعيل الموجى وتضمنت موسيقى رأفت الهجان، بسم الله، تلاها أم البطل - المصريين أهم أداء أميرة أحمد، فرحة مصر تغنت بها مى الجبيلى، "بحبك يا مصر، على الربابة" أداء مروة حمدي، "لفي البلاد ياصبية، ابنك يقولك، عاش اللي قال، الله يا بلادنا الله، صباح الخير يا سينا" أداء أحمد عفت، "يابوي يامصر، عاشت بلادنا قدمهما وليد حيدر، سمينا وعدينا، يا أغلي اسم في الوجود" شدت بهما رحاب مطاوع، قصيدة مصر، بالسلام إحنا بدينا أداء حسناء، يا نسمة الحرية، النسر المصري، إسلمي يا مصر" تغنى بهم عصام محمود.وعلى المسرح المكشوف قدم طلاب فصول كورال الأطفال والشباب بمصاحبة فصول الباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار شمل مجموعة من المؤلفات الحماسية أداها مجموعة من المواهب الواعدة.