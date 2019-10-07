تراند اليوم : وزارة التضامن تعرض 7 أفلام في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض 7 أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن عروضها على هامش المهرجان في دورته الخامسة والثلاثون والتي تقام في الفترة من 8 لـ13 أكتوبر الجاري بالإسكندرية.

ومن الأفلام المقرر عرضها خلال المهرجان “الغالية” عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم، وفيلم “مع بعض نقدر” عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، وفيلم “وين مطروح ” عن المستفيدين من تكافل وكرامة من كبار السن ومشروطية برنامج تكافل المقترنة بالتعليم.

بالإضافة إلى فيلم “فرصة تانية” عن تطوير المؤسسة العقابية، وفيلم “حياة كريمة” عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفيلم “البيت” عن دور استضافة وحماية المرأة ضد العنف، وفيلم “لأول مرة” عن كلفات التضامن في حماية ذوي الإعاقة.

والأفلام الـ7 من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة، حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

ومن المنتظر أن يجري عرض الأفلام يوم الأربعاء ويعقبها ندوة تحت عنوان “سينما من أجل التنمية”، يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية، ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجه بالمغرب.